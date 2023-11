Tõnis Milling tunneb vennast suurt puudust: mõtlen tema peale iga nädal

Hingedekuu viimasel nädalal, 24. novembril on alati peetud venna Madis Millingu sünnipäeva. Tõnis sõnas, et läheb koos vanematega Madise sünnipäeval kalmistule, pärast mälestavad kõik koos kodus. „Mõtlen tema peale iga nädal. See on paratamatus. Kui ta lahkus, sain aru, et tema füüsilise keha saatsime küll ära, aga südamest ja meelest ei lähe ta ju kunagi,“ räägib Tõnis ja loodab, et lahkunud inimesed meid kuulevad ja on meie lähedal.