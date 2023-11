Jaagup Kreem paneb kõigile südamele: see on sinu kõige odavam elukindlustus

„Kui sa lähed liiklusesse, lähed jalgrattaga või jala ja mis kõige hullem – tõukerattaga. Siis tea, et kui sa ei kanna helkurit, siis sind ei ole näha. See on väga-väga ohtlik. Saan aru, et kordame sama mantrat igal aastal, aga sellest ei ole midagi. Kordamine on tarkuse ema. Ole nii hea inimene, seda ei ole palju palutud. Kanna palun helkurit, sest sind ootab koju sinu ema, isa, vend ja sinu laps. Me ei taha sinust ilma jääda. See on sinu kõige odavam elukindlustus. Palun kanna helkurit. Ole hoitud,“ paneb Jaagup kõigile südamele.