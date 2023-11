Jüri Ratas sai tantsusaatest tõuke elada tervislikumalt: olen püüdnud seda joont hoida

Mida tähendavad Jüri jaoks tervislikumad valikud? „Hommikul on mul menüüs kindlasti puder, lõuna ajal supp või salat. Kui prae söön, siis pole kogus selline, mis oli varem. Magus ja saiakesed, mida ma varasemalt sõin, on kõik ära jäänud,“ rääkis Jüri tänavu septembrikuus Kroonikale, et saiakesi kohe üldse enam ei söö. „Tuleb tunnistada, et need mulle ikka väga maitsesid. Ilmselt maitsevad praegu ka, aga lähen sellest letist mööda. Mu tahtejõud on kasvanud, aga eks ma ikka patustan ka. Mõnikord söön oma lemmiktorti, aga pool kogusest, mida varem oleks võtnud. Hamburgereid sõin varem samuti - mulle väga meeldis. Alati on ju kiire ja siis tuleb midagi tanklast haarata. Eks ma valisin ikka burgeri või hot-dog’i. Nüüd on mul uus harjumus – võtan tanklast pokekausi, kus on roheline salat, kana või kala ja kerge kaste. Kui väga tahta ja mitte vabandusi leida, siis saab küll tervislikuma valiku teha. Toitumine on hea vormi saavutamisel ja säilitamisel väga oluline.“