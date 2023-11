Rootsi kuningas kommenteeris esimest korda seksiostmisesüüdistuse saanud sugulase olukorda: asi on väga tõsine

Kogu sündmuse rada sai alguse sellest, et Rootsi politsei kahtlustab Patrick Sommerlathi seksi ostmises Väidetavalt jäi ta võimude huviorbiiti 2021. aastal Östermalmis asuvas Tai massaaži salongis korraldatud operatsiooni käigus. Politsei väitel tegeleti salongis seksi müümisega ja on tõendatud, et ajal, kui Sommerlathi korduvalt seal nähti, nii müüdi kui ka osteti salongis seksi.