Meelis Lao: meid valitsevad rumalad inimesed. Ministrite ridades võiksid olla Lõhmus, Tamjärv ja Kunnas

Millistele avaliku elu tegelastele jagaks Meelis Lao ministriportfellid? Kas Lao on pidanud tänu hinnatõusudele ka oma hoogsale elule pidurit tõmbama? Millised uksed on avanenud ja millised uksed sulgenud tänu Meelise ees tänu sellele, et ta on kireva ajalooga Meelis Lao? Kas Meelis Laod kutsutakse jätkuvalt vaikiva kaaslasena laua taha istuma, kui on vaja võlg kätte saada? Lao nendib, et pigem on kutsutud teda omal ajal seinast-seina erinevaid olukordi lahendama. Üheks markantseks looks peab Lao olukorda, kui rööviti ühe ärimehe naine ja laps ning ta korraldas nö. erioperatsiooni, et naine ja laps kätte saada. Mis sai inimröövi korraldanud pättidest? Kas Meelis Lao on kunagi olnud kahe naise pidaja? Nendele ja paljudele küsimustele saad vastuse, kui kuulad Kroonika podcasti, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.