ÜLEVAADE | Ooper käib ka kodus. Vanemuise täht Pirjo Jonas avab ukse Skandinaavia stiilis Tartu elamisse

Pirjo (43), Taneli (43) ja nende kahe lapse Tartu vaikses äärelinnas asuv ridaelamuboks on pealtnäha pisike, kuid seest avar ja valgusküllane ning avaneb sisehoovi, mis on suvel elutoa pikenduseks. Skandinaavia stiilis 98ruutmeetrine elamine ühendab endas minimalismi, funktsionaalsust ja looduslikke elemente, mis loovad hubase elukeskkonna. Sisustuses on rõhk väikese vimkaga esemetel.