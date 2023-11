Yoko Alender pisarsilmi: mul on kahju, et isa mu peret ja lapsi ei näinud

Ruja kitarristi Jaanus Nõgisto sõnul loodi Ruja ansambel just selle eesmärgiga, et luua originaalset eesti rokkmuusikat. „See, et Ruja looming ja Urmase lauldud laulud kõnetavad tänapäevalgi inimesi, see on boonus ja see on üllatav. Kui teda poleks koosseisu poleks tekkinud, oleks üks igav bänd olnud.“