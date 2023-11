Meeleavaldusele kutsumine sai saatuslikuks? Raadio 2 katkestas päevapealt saatejuhiga lepingu: see oli justkui näidispoomine

Kolmapäeva, 22. novembri õhtul avaldas muusikaajakirjanik ja ürituste korraldaja Siim Nestor sotsiaalmeediapostituse, milles mõistis hukka Raadio 2 õhtuse vööndi lõpetamise otsuse. Muuhulgas mainis Nestor, et ühe Raadio 2 saatejuhiga lõpetati äsja leping, sest ta kutsus oma nüüdseks lõppenud saates inimesi reedel toimuvale õhtuse vööndi meeleavaldusele. Nimelt on tegemist „Estonian Funk Embassy“ saatejuhiga Henrik Ehtega, kes rääkis Kroonikale, et tema arvates tehti talle liiga. Ta oleks soovinud oma saatele väärikat lõppu.

Siim Nestor kirjeldas oma sadu laike kogunud sotsiaalmeediapostituses, et Eesti muusikamaastik muutub aina üheülbalisemaks, keskendudes keskmisele maitsele ning kahandades valikuvõimalust. „Olete märganud, et päris paljud inimesed kõnelavad praegu 1990ndate tagasitulemisest?“ ütles ta, et ka 1990ndatel olid Raadio 2s üksikud alternatiivse muusika saated ning need ei olnud õhtuses vööndis, vaid koguni öises.