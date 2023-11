Kaotatud usaldust on raske võita: kuninglik perekond kardab, et prints Harry võib neid raha saamiseks taas reeta

Kuningas Charles III suure 75. sünnipäeva ajal toimus üle tüki aja telefonikõne monarhi ja tema noorima poja prints Harry vahel. Isa ja poja vestlust kirjeldatakse briti meedias soojade sõnadega ja sellele viidatakse kui meeldivale jutuajamisele. Veel on selgunud, et eilse telefonikõne ajal tegid Charles, Harry ja vestlusega liitunud Meghan Markle plaane ka lähitulevikus suhelda.

Kuigi kahe leeri suhted paistavad soojenevat, on kuninglikus perekonnas siiski inimesi, kes kuningliku eksperdi sõnul kardavad, et prints Harry võib neid „taas reeta“ raha saamise nimel, vahendab Express. Nimelt on Sussexi hertsogipaar üritanud pärast kuninglikust perekonnast lahkulöömist töötada end üles nii, et nad oleksid finantsiliselt sõltumatud. Siiski on siiani neile enim raha sisse toonud kõmuline dokumentaalsari, kus nad kuningliku perekonda kõvasti mustavad.