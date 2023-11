VIDEO | Jüri Ratas proovis taliujumist: kui ütlen, et ma ei karda, siis luiskan küll

Ratas sõnas tänavu märtsikuus Kroonikale, et tantsutreeningutel lisandus ta ellu harjumus juua rohkem vett. „Ma ei olnud varem mõelnud, et peaks päevas kaks-kolm liitrit vett jooma. Treener Kristina aga küsis trennis, kas ma ikka vett joon. Omal ajal oli meil vastupidi - trennis ei tohtinud juua. See oli raudne reegel. Nüüd saan aru, et ajad ja arusaamad on muutunud ja trenni vahel võib juua väikeste lonksude haaval. Lausa peabki. Küsisin ühelt endiselt tippsportlaselt, kas ta ka mäletab, et kunagi oli selline reegel. Ta kinnitas, et tõepoolest oli niisugune reegel.“