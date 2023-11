Kolm päeva Junior Eurovisionini: millised on Eestit esindava Arhanna šansid? Mida arvavad rahvusvahelised fännid?

Kuna tegemist on laste osalusel toimuva lauluvõistlusega, siis kihlveokontorites Junior Eurovisioni peale panuseid panna ei saa. Siiski on mitmed Eurovisioniga seotud väljaanded ja fännilehed teinud mitmeid hääletusi ning eksperdid on samuti pannud ritta oma lemmikud. Samuti on noorte lauluvõistlus tekitamas palju kära sotsiaalmeedias ja Redditis. Seetõttu heitis Kroonika pilgu peale ning andis oma hinnangu - kas Eesti on üldse favoriitide seas või on meid meie debüüdil juba ära unustatud?