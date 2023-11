Kas Iisraelilt võetakse võimalus osaleda Eurovisionil? Mitmed fännisaidid on keeldunud riigi eelvooru kajastamisest

Sel nädalal sai HaKokhav HaBa (inglise keeles kutsutakse seda The Next Stariks) lauluvõistlus aga lõpuks avapaugu, kuid kui otsida selle kohta infot ingliskeelsetelt Eurovisioni fännilehtedelt, haigutab seal tühjus. See on kummaline, sest tihtilugu on rahvusvahelistel fännide poolt loodud lehekülgedel näiteks Eesti Laulu kohta rohkem infot kui nii mõneski kodumaises väljaandes.