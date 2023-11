KLÕPS | „Elu ilusaim november!“ Liis Lemsalu avaldas esimese kaadri beebist

Liis Lemsalu avaldas täna oma Instagrami kontol armsa foto beebist. „Elu ilusaim november,“ kirjutas ta armsa mustvalge pildi juurde. Pildil on näha, kuidas beebi on teki sees ning tema kõrval on armas mängujänes. Mustvalgelt pildilt ei selgu, kas tegemist on poisipõnni või tüdrukutirtsuga. Samuti puuduvad vihjed beebi soole postituse selgituses. Foto juurde märkis Liis ära ka oma kallima ja lapse isa Karl-Erik Kodu konto.

Liisi isa Marek Lemsalu kinnitas Kroonikale esmaspäeval, et Liis on tõepoolest emaks saanud. „Ma eitama ei hakka. Jah, on küll,“ vastas verivärske vanaisa küsimusele, kas Liisi laps on juba ilmale tulnud. Ta lisas, et nii Liisi kui ka lapsega on kõik korras. Rohkem värske vanaisa ei kommenteerinud, vaid ütles, et seda tehku Liis ise.