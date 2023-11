„Vabandus ja meeleparandus.“ Laima Vaikule nimetas Vene lavale naasmise tingimused

Vaikule teatas aga hiljuti, et kaalub Venemaal esinemist – aga ainult juhul, kui täidetakse lauljanna poolt paika pandud tingimused. „Ma ei esine kunagi Venemaal, võin seda kindlalt öelda. Võib-olla ainult siis, kui tuleb vabandus ja meeleparandus, kui kõik muutub. Aga tänaseks mulle tundub, et ma ei esine seal kunagi,“ tunnistas Vaikule vestluses Ukraina ajakirjaniku Natalija Moseitšukiga.

Laima rääkis tänavu aprillikuus YouTube’i saates „Ettevaatust: Sobtšak“, et Venemaa järgmine president peaks olema Putinile ja Ukraina sõjale avalikult vastu hakanud meelelahutaja Maksim Galkin. „Vaatame, äkki saab Maksimist president. Või äkki saab hoopis Alla. See oleks ime! Mina hääletaksin Galkini poolt ja venelased hääletaksid ka, ma usun. Venelased, mõelge. Maksim ei ole poliitik. Temast saaks täiuslik president, sest temas oleks inimlikkust,“ arvas Vaikule.

Vaikule ütles ka, et tema ja primadonna suhted on alati olnud erakordselt sõbralikud ning kuulsuste rivaalitsemisest ei saa juttugi olla. „Ma pole kunagi kellegagi võistelnud. Kasvasin üles erineva muusikaga. Alla on rahvakunstnik. Tema ongi Venemaa! Loodan, et venelased järgivad tema arvamust,“ nentis Vaikule.