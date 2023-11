Kisub ohtlikuks? Lauljatar Sahlene osaleb „Squid Game’il“ põhinevas verdtarretavas tõsielusaates

„Olen oma elus teinud palju pööraseid, lõbusaid ja põnevaid asju. Aga see seiklus on kindlasti seni üks pöörasemaid. Võin nüüd kinnitada, et olen Netflixi mängus „Squid Game: The Challenge“,“ teatab Sahlene Instagrami vahendusel. Mängus kannab ta nimetust „Mängija 142“ ning Sahlene’ile pakuvad konkurentsi 456 osalejat.

Võiduraha antud saates on aga üüratu - see, kes viimasena „mängu“ jääb saab endale 4,56 miljonit USA dollarit.

Tegemist on rahvusvahelise tõsielusaatega ning Sahlene sõnul oli ta ainuke kaasmaalane võtetel. „Uhke olla ainus rootslane, kes on selles eepilises telemängus esindatud ja saanud teha televisiooni ajalugu. See on suurim tõsielusaade, mida on kunagi tehtud,“ kirjeldas lauljatar sel nädalal Netflixi jõudnud sõud.

47-aastase Sahlene sõnul oli ta täiesti pahviks löödud sellest, mida ta saate valmimise käigus nägi, kuid ta ei saa hetkel üksikasju jagada. „See oli seiklus kogu eluks. Sain sõbrad, kes jäävad kogu eluks. Ja ma tõestasin endale, et ma suudan rasketes olukordades kainet mõistust säilitada,“ sõnas endine eurolauljatar.

Hetkel on Netflixist võimalik näha viite esimest episoodi uuest tõsielusaatest. Kõrgeid hinnanguid pole „Squid Game: The Challenge“ saanud - näiteks IMDBs on selle hinnanguks vaid neli tähte kümnest.

Alles hiljuti teatas Sahlene, et ta on lahutamas oma pikaaegsest elukaaslasest Jimmy Wahlsteenist. Augusti lõpus oma lahkuminekust teatanud lauljatar oli mehega abielus alates 2010. aastast, kuid koos elasid nad lausa 25 aastat.