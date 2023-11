Malluka uus kallim: kui sa ütled laupäeval „Sorri, emmel on pohmakas. Olge issiga!“, siis see on minu jaoks f*cked up

Arvestades seda, et tema uus kallim Mallukas on oma sotsiaalmeediakontodel eksponeerinud pikale veninud pidusid, avaldas Legrant sel teemal ka oma arvamust: „Tead, ma olen elanud koos inimesega, kes armastas käia pidudel. Reeded ja laupäevad olid siis pohmakad ja ma olin lastega. Sellist asja ma täna enam ei lubaks oma ellu. Kui sa ütled laupäeval „Sorri, emmel on pohmakas. Olge issiga!“, siis see on minu jaoks fucked up.“