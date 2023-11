Diddy kummalised nõudmised: ühel päeval survestas räppar armsamat rindu suurendama, teisel päeval muutis meelt

„Diddy arvas, et nad võiksid kohe tagasi operatsioonile minna,“ meenutas allikas. Dr. Ryan proovis Diddyle selgitada kohese rinnavähendusoperatsiooni ohte, kuid räppar jäi endale kindlaks ning lausus: „Ei, need peavad välja tulema. Helista, kellele iganes, aga need peavad välja tulema.“ Vestlus leidis aset 2009. aasta lõpus.