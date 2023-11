FOTO | Vägev värk! A-Rühma juubeli tähistamiseks joonistati Telliskivisse suur graffiti

„Graffiti on aegade algusest peale olnud hiphop-kultuuri üks põhielemente. Ja kuna A-Rühm oli ja on selle kultuuri baasjõude, siis on äärmiselt lahe, et selline teos sai loodud! Big up Mora, Riku, Sboy ja Sim Kares!!!“ rääkis Genka.

„Kuna ma ise ei oska joonistada, siis seda enam on mul megaaustus graffiti kunstnike vastu. Ja näha suurena seinal A-Rühma ja ennast on väga uhke, isegi kui see kõlab tsipa edevalt,“ lisas Kozy.

„Meie kollektiivil oli suur au seda tööd teostada, kuna A-Rühma muusikal oli meie kõigi elus suur osa, kui alustasime 90ndate lõpus graffiti joonistamist,“ kommenteerisid graffiti autorid, tänavakunstnike kollektiiv EK53.

Kaksteist tundi kestnud graffiti loomine on märgiline kingitus hiphop-kultuurile nii eestis kui ka välismaal: „See idee on räpiürituste backstage’ides juba mitmeid aastaid graffiti kunstnikega jutuks tulnud, et võiks teha kunagi sellise A-Rühma seina. Nüüd siis lõpuks sai see idee teoks. A-Rühm 25! Hip-Hop 50!“ rääkis DJ Critikal.