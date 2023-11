KUUM KLÕPS | Dramaatiline sisenemine! Rinnahoidjata Rita Ora väisas Vogue’i pidu läbipaistvas kleidis

32-aastane lauljatar Rita Ora kindlustas Vogue’i peole saabudes, et kõik pilgud langeksid just temale. Staar oli otsustanud oma õhkõrna mustas õhtukleidi alla panna ainult stringid, jättes kujutlusvõimele vähe ruumi.

Fännide seas tekitas Ora riietus vastakaid arvamusi. „Vale riietus valel üritusel,“ kommenteeris üks fänn platvormil X (endine Twitter), arvates, et kleit ei olnud ametlikule üritusele sobiv valik. „Rita Ora näeb kuradi hea välja,“ arvas aga teine. Kolmas fänn nentis, et enam ei ole koroonaaeg ning staar ei peaks enam oma nägu katma.

Londoni restoranis The MAINE Mayfairis aset leidnud Vouge’i peol said kokku mitmed mõjuisikud, tõusvad staarid ja ärimehed, et üheskoos arutada sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste teemade üle.