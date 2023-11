Robin Valting avaldas ulmelise summa, mis ühes kuus toidule kulutas: inimesed elatuvad sellest summast kuus

Värskes Ärilehele antud intervjuus avaldas Valting, et kulutas kunagi ühes kuus toidule ulmelise summa. Meelelahutaja tunnistas, et pool aastat tagasi võis tal ühes kuus kuluda väljas söömisele ligi 800 eurot. Peamiselt põhjusel, et talle meeldis peale söömise samal ajal ka vesipiipu teha. Seetõttu kujunes keskmiseks söögikorra hinnaks 35 eurot.

„Mingi hetk hakkasin mõtlema, et tegemist on ikka täiesti hullumeelse kulutusega,“ tõdeb ta. Peale selle oli ta ka tihe toidu koju tellija.

„800 eurot kuus panna toidu peale – kas see on normaalne? Inimesed elatuvad sellest summast kuus. Ma tundsin end sellepärast väga halvasti,“ selgitas Robin. Nüüd mõistab ta, et poest ostes kulub toidule palju vähem raha.

Valtingu sõnul on tal kokkuhoidmisvõimalusi päris palju. Üpris palju hoiab ta kokku riietelt. „Ma ostan väga harva endale uusi riideid. Ma ei taha kulutada raha riiete peale,“ tõdes sisulooja.

Seevastu lisas Valting, et Eestis leidub palju meelelahutajaid, kes tihtipeale samade riietega kaks korda ühel üritusel ei käi. „Me ükskord Andreiga (Zevakin - toim) arutasime, et meil on täiesti suva. Ma võin minna sama turtleneck’i ja pintsakuga. Me pole lihtsalt nõus kulutama riietele nii palju raha. See on koht, kus ma hoian kindlasti kõige rohkem kokku,“ märkis ta.

Loe Robin Valtingu mõtteid pikemalt Ärilehest.