KUULA | Lõpuks kohal! Alika andis välja kauaoodatud debüütalbumi

Alates superstaarisaate võidust on ALIKA lummanud publikut oma erakordsete vokaalsete võimete ja vankumatu lavalise olekuga. Ta on sihikindlalt kasvatanud oma fännibaasi, kes on pikisilmi oodanud ALIKA debüütalbumit. Kauamängiv sisaldab endas varasemalt ilmunud singlitele lisaks seitset uut lugu, mida on aidanud vormida üheks tervikus uhke produtsentide nimistu - Elias Hjelm, Jonas Olsson, Arnis Račinskis, Daniil Kotilevits, Juho Suutarinen, Wouter Hardy, Gevin Niglas. Albumil kõlab lisaks eesti ja inglise keelele ka ukraina ja vene keelt.

Miks sai pealkirjaks „ALIKA“: „See olen mina - tervikuna! See väike 9-aastane Alika, kes on oodanud seda hetke, elanud selle unistusega ning praegune mina, kes siiamaani unistab. Nii tugev kui ka haavatav mina. Albumil on midagi igaühele ja lisaks lugusid neljas keeles. Ma olen kasvanud koos rokkmuusikaga ja album ongi suuresti selles võtmes. 3 lugu on kirjutatud samamoodi, nagu ma kirjutasin juba lapsepõlves - istudes üksinda kodus klaveri taga. Sellel albumil on muidugi ka hea tuju laule, mis kannavad endas lootust, lõbu, elunautimist ja armastust!“