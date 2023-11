Kim Kardashiani tütar North pani oma ema legendaarsele kleidile puid alla: see näeb odav välja

Neljapäeval Ameerika Ühendriikide televaatajate ette jõudnud kuulsa teleperekonna tõsielusari „Kardashianid“ keskendus värskes episoodis maikuus New Yorgis toimunud suurele moesündmusele Met gala. Üritust väisas Kim Kardashian , kelle kleiti ja sellele eelnenud proovimisi episoodis näidati. Kui Kim paistis olevat rõõmus, uhke ja tänulik, et saab punasel vaibal kanda Schiaparelli moemaja pärlitega kleiti, siis tema tütar North oli vastupidisel arvamusel, vahendab E! Online.

Kim Kardashiani ja tema eksabikaasa Kanye Westi tütar tõestas seriaalis, et on tõeline moepolitsei ja ei kartnud oma kriitikat varjata. „Kõik, mida North tahab teha, on teiste inimeste riietust arvustada,“ sõnas Kim pihikaamerale antud kommentaaris ja lisas, et Northile meeldib inimesi kritiseerida.