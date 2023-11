VIDEO | Raul Saaremets õhtuse vööndi kinni minemisest: kahju, et üks selline täiesti toimiv ja inimestele kordaminev asi ära kaob

„Ma olen terve elu muusikat armastanud ja olen esimest korda meeleavaldusel, mis on muusika toetuseks. Tunne on super!“

Küsimusele, kas antud situatsiooni saaks teistmoodi lahendada, näiteks vähemal määral saateid kärpida, vastas Saaremets, et kindlasti oleks igasuguseid lahendusi olnud. „Tegelikult praegused juhid on mingisugused lahendused mõelnud, aga arvan, et seda demonstratsiooni, või seda meeleavaldust, siin ei oleks, kui seda ei oleks nii tehtud, nagu ta praegu on.“

Millest on Raul Saaremetsal kõige rohkem kahju? „Kahju, et üks selline täiesti toimiv ja inimestele kordaminev asi siiski ära kaob. Olen uhke selle õhtuse vööndi üle, et kui ise siin sees olles tavalised kuulajad saavadki aru, kui see ära kaob. Aga väljastpoolt tulevad inimesed - need on alati imetlenud,“ rääkis Saaremets.