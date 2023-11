VIDEO | Nördinud Raadio 2 saatejuht Indrek Mesikepp: ERR peaks nüüd otsustama, kas ta jätkab seda jama

„Ikka väga halb on see asi,“ vahendas Mesikepp oma esmaseid tundeid reedeõhtuselt meeleavalduselt Politseipargist, kus protestiti Raadio 2 õhtuse vööndi likvideerimise vastu. „Halb ühest küljest sellepärast, et õhtune vöönd kaotatakse ära, mis on omaette kultuurinähtus, mida on väga paljudele inimestele vaja - mitte ainult muusika kuulajatele, nendele kindlasti, subkultuuridele, aga ka eesti muusikutele, kontserdikorraldajatele, kes toovad siia alternatiivseid artiste / ---/ kellel ei ole raha, et osta siia suuri tänavasuuruseid reklaame.“

„Teiseks on mul väga-väga paha tunne sellest, kuidas ERR on käitunud. See, kuidas on asutud demagoogitsema, kuidas on tsenseeritud seda, missuguseid mõtteavaldusi tohib avaldada. Minu arust Rahvusringhääling peaks praegu otsustama, kuidas ta edasi läheb - kas ta jätkab seda jama või ta hakkab nüüd normaalselt seda asja kajastama,“ võttis saatejuht kokku.

Indreku sõnul ei ole tegelikult õhtune vöönd palju kuulajaid kaotanud. „Ma ei saagi aru, mis see probleem tegelikult on. Siin tuuakse välja erinevaid argumente, mida võib ükshaaval ümber lükata.“

Mesikepp tõi välja, et mitmed bändid ja artistid on saanud just tänu Raadio 2 saadetele tuntuks, nagu näiteks Metsatöll ja nublu. Indrekut ja tema saadet „Floorshow“ olid tulnud toetama ka mitmed fännid koos plakatitega.

