VIDEO | Raadio 2 saatejuht ja DJ Merimell: keegi ei tea, mis õhtuse vööndi sulgemise tegelik põhjus on

„See on vist esimene kord, kui nii palju raadiotöötajaid on ühte kohta kokku tulnud. Ja see on minu elu esimene protest,“ nentis saatejuht. „Mulle öeldi lihtsalt, et aeg on läbi, [saade] läheb lihtsalt kinni ja mina aktsepteerisin seda, aga ma olen kuulnud - see on see katkine telefon - erinevaid põhjuseid, et keegi justkui ei tea, mis see tegelik põhjus on. Ma ei ole ka kindel.“ Siiski pakkus Merimell, et ju on ERRil mõjuv põhjus olemas. „Äkki see on mingi allaandja mentaliteet,“ vahendas ta omi mõtteid.