„KAS TUNNED MIND?“ | „See ei ole päris minu asi!“ Elisa Kolk pidi aastaid ühele pakkumisele ära ütlema

Kroonika saates „Kas tunned mind?“ käis seekord lauljanna Elisa Kolk. Rahvas tundis ta kenasti ära, enamik ütles Kolgi kohta „laulja“, kuid leidus ka neid, kes ei teadnud, kellega on tegemist. „Mul on hea meel, et enamik inimesi ikkagi ütles mu kohta, et olen laulja. Ja mul oli hea meel ka selle üle, et isegi vanemad inimesed ütlesid, et olen laulja. Kuigi mõistan väga hästi, et üks meesterahvas ütles „seltskonnainimene“. Ega ma ise tihti mõtlen, et figureerin nii paljudes erinevates valdkondades, et võib-olla on keeruline ainult „laulja“ öelda,“ reageeris Kolk naeratades sellele, kui hästi ta ära tunti.