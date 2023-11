Näitleja Henrik Normann suhtest kallimaga: kui olen ikka tuuril ära, siis olen ära, mind ei ole

„Ega seda aega tõesti kuskilt juhuslikult juurde ei teki. Selles mõttes pole midagi muutunud. Kui olen ikka tuuril ära, siis olen ära, mind ei ole. Telefonitsi sa võid ju rääkida, aga oluline on planeerida ka koosolemise aega, mitte suhtuda sellesse nii, et näed, nüüd see vaba aeg meie jaoks just tekkis! Ja mis me sellega siis nüüd peale hakkame? Koosolemise aega tuleb samamoodi võtta ja veeta. Niimoodi oleme käinud siin ka väikesel reisil – otsustasime Leedus käia. Olime seal päris pikalt. Me ei olnud näiteks Palangas käinud kumbki,“ vastas Normann küsimusele ühise aja veetmise kohta.

Ta lisas, et selliseid väikseid väljasõite ja väikseid olemisi ja niisama molutamisi – neid on jagunud siiski parajalt ja eks me samamoodi ka jätkatakse.

„Näiteks jõulupühadest kuni aasta lõpuni ei ole ma endale just selle mõttega ühtegi asja võtnud. Ei etendusi ega muid üritusi, õhtujuhtimisi. No vana aasta õhtul juhin üht üritust Viljandis, aga kuni sinnamaani on minul puhkus. Tulgu sinna ükskõik mis pakkumine, näites firmapidu – ei. Siis olen oma perega. Me just peamegi plaane, et kuhu siis läheme. Kas Soome või Norrasse või võtame Eestis väikse majakese? Ei pea ju olema kodus, vaid võime võtta ka külalistemajakese, vaadata, kuidas lund sajab, ja mina võiksin perele jõulumeest teha. (Muheleb.) Lähen vahepeal näiteks õue kaminapuid tooma ja juhtumisi õige pea pärast seda astub juhutmisi sisse jõuluvana.“