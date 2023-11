VIDEO | Räppar Kirot meeleavaldusel: ma tegelikult ei ole teatud inimeste süüdistamise fänn

„Ma arvan, et õhtune vöönd on väärt säilitamist, kuna see on olnud hüppelauaks kogu minu teadaolevale uue generatsiooni muusikutele,“ rääkis Kirot sellest, et miks ta meeleavaldusele tuli. Muusik tunnistas ka, et Raadio 2 õhtune vöönd andis talle tema esimesed eetriminutid, mistõttu on tal selle hääbumisest eriti kahju.

„Tead, päeva lõpuks ei ole ma eriline fänn, et konkreetseid inimesi süüdistatakse. Ma arvan, et probleem on alati mitmekihilisem, kui see tundub. Mulle tundub ka, et see on üks suurem kommunikatsiooniprobleem, sest kui oleks kohe välja toodud sihikindlam plaan, siis see reaktsioon ei oleks siin selline, nagu see hetkel on,“ rääkis muusik.