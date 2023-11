Sisulooja Kendra Katrina Könnel: paljud tahaksid koostöö eest isegi vähem maksta kui varem

Peaaegu 42 000 jälgijaga sisulooja Kendra Katrina Könneli sõnul on kindlasti olnud paremaid aegu. „Hinnad on kallimad, aga kui enda hindu sooviksin tõsta, siis ega koostööpartnerid sellega kergelt kaasa ei tule ega ole sellest ka huvitatud. Paljud tahaksid isegi vähem maksta kui varem. Väga keeruline on inflatsiooni ajal oma hindu säilitada või tõsta,“ kurdab suunamudija Õhtulehes.

„Kui ma poleks suunamudija, sooviksin olla siiski sotsiaalmeedia valdkonna nõustaja ettevõtetele,“ mõtiskleb naine

Muusik Uudo Sepa tüdruksõbrana meediapilti jäänud Kendra oli viimati suurema avalikkuse tähelepanu all seoses suhtega lootustandva räppari Loudiga. „Olen oma elus parimas kohas ning soovin, et see harmoonia nii ka jääks,“ sõnas toona Könnel, kelle uus poiss-sõber tegutseb muusikavaldkonnas.

Kendrale muusikud meeldivad ning enne Marten Loudi Anniga suhtesse astumist oli ta koos superstaarisaate seitsmenda hooaja võitja Uudo Sepaga. Noored kohtusid 2020. aasta sügisel Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis, kus mõlemad õppisid reklaami ja suhtekorralduse erialal. 2021. aasta septembris aga teatas sisulooja Kendra sotsiaalmeedias, et tema ja Uudo teed on lahku läinud. Neil olevat Türgis puhkusel olles omavaheline tüli nii suureks puhkenud, et Kendra tuli enne reisi lõppu üksi tagasi.

Kendra süüdistas Uudot lähisuhtevägivallas. Väidetavalt oli noormees teda tõuganud nii, et ta kukkus peaga vastu lauda ja vajas arstiabi. Uudo ise eitas vägivalda, aga tõdes, et reisil nad tõepoolest lahku läksid. Hiljem võttis Kendra oma süüdistused tagasi. Noori nähti pärast lahkuminekut korduvalt koos, kuid sellest suhtest enam asja ei saanud.