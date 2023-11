Toomas Lunge: kui ma olin teismeeas, siis ma ei sallinud, et isa patsutas alati võõraid inimesi. Nüüd teen seda ise

„Kui ma olin teismeeas, siis ma ei sallinud oma isa seda omadust, et ta patsutas alati kõiki võõraid inimesi, tegi joviaalseid nalju ja rääkis mingite poemüüjatega. Ja nüüd ma vaatan ennast, ma tõesti räägin kõikide poemüüjatega, teen täpselt samu asju. Ei ole midagi teha,“ nentis Lunge saates, vahendab Menu portaal.

Lunge sõnul on talle iseloomulik suur tahe kõigile meelepärane olla. „Esinejana sa paratamatult tahad meeldida, aga mul on see natuke üle ääre läinud,“ arvas ta.

Kroonika kajastas hiljuti, et Eesti rahvusringhäälingu saates „Mehed, hakkame elama“ rääkis oma loo sõprussuhtest alkoholiga muusik Toomas Lunge, kes on juba aastaid kaine olnud. Ta tunnistas, et sai aru, et tal on probleem, kui alkohoolsete jookide tarvitamine läks igapäevaseks.

Lunge rääkis räppar Gameboy Tetrisele, et kunagi kirjeldati teda kui muusikut, kes kunagi ei pilgutanud. Mehe sõnul tekkiski see legend seetõttu, et ta oli kaamerate ees pidevalt purjus. Ühel hetkel hakkas ta aga endalt küsima, et miks ta seda kõike teeb.

Muusiku sõnul peab alkoholist loobumiseks tegema pikema perioodi, kus meelemürki absoluutselt ei tarbi. „Unusta see vajadus,“ ütles ta.

„Alkohol on sotsiaalne asi ja nii kaua, kui on sõpradega tore, joviaalsed kohtumised, laulud ja kõik muu, see on üks maailma toredamaid asju ja sellele ei tohi kätt ette panna. Aga kui see faas saab läbi, siis avastad, et lõbusust jääb aina vähemaks ning alles jääb vaid räige pohmakas või sa lihtsalt varjad seda, et sul on kerge vibratsioon sees,“ selgitas Lunge.

Loomulikult mõtles ta alkoholist loobudes ka sellele, et mis tema senistest sõprussuhetest saab, kuid ta kinnitas endast nooremale räpparile, et tähtsad inimesed jäävad ikka tema ellu. „Lapsepõlvesõbrad jäävad ikka alles, aga kui need ära kaovad, kellega koos sa ainult tina panid, siis saadki mingil hetkel aru, et mis siis sellest ikka on, see pole edasiviiv jõud.“

„Ilma saab hakkama, jube lõbus on,“ kinnitas Lunge noorele kolleegile.