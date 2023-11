Kas 850 000-eurone investeering tasus ära? Robin Valting paljastas, kui palju „Villa“ tegelikult teenis

Mehe sõnul polnudki saate esimene eesmärk plussi jäämine ja raha teenimine. „Kaspar ütles algusest peale, et see ei ole rahateenimise projekt. Kui tahad raha teenida, siis tuleb midagi muud teha. See oli selleks, et näidata Eesti telemaastikule ja vaatajale, et see asi on võimalik,“ selgitas juutuuber podcastis „Tark investor“.