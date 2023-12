Kirjanik Justin Petrone naudib pärast lahutust eakamate daamide seltskonda: nad saavad minuga koos olles lõdvestuda

Justin Petrone (44) endine abikaasa on kirjastaja Epp Petrone (49), kellega tal on tütred Marta, Anna ja Maria. Lahku läksid nad pea kaheksa aastat tagasi. Justin, kes räägib päris hästi eesti keelt, jäi elama Viljandisse, kus temast on saanud omamoodi tunnusmärk – kohvikus kirjutav kirjanik. Justin jagab kodu kassiga, kuid aeg-ajalt võib tema seltsis näha küpses eas daame.

Justin sõnab, et Viljandis saab inimene oma mõtetesse ära eksida, seal on vaikus ja rutiin, mis sobib hästi, kui sul on eesmärk kirjutada 300 lehekülje paksune raamat. „Kohviku atmosfäär on soe ja toetav ning melu annab inspiratsiooni. Kuulen teiste inimeste jutte ja saan uusi ideid. Kodus on aga vaja pesu sorteerida ja kass tahab sisse ja välja laskmist. Või näiteks tehakse naaberkorteris remonti,“ räägib Justin.