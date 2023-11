Vaata, kes kuuluvad Eesti žüriisse Junior Eurovisioni: oma punktid annab ka kuulsa laulja teismeline tütar!

Noorte Eurovisiooni lugusid hindab Eestis žürii koosseisus: muusikud Sissi, Birgit Sarrap ja Sven Lõhmus ning muusikahuvilised Rebecca Toome ja Gustav Kõrvits. Viimase kahe puhul on tegemist südikate noortega - esimene neist on Koit Toome tütar ja teine on saate „NOVA“ reporter.