FOTO | Kõll ja reisile! Sal-Saller ja tema pruut põrkasid lennujaamas kokku Kolgi ja Rahumaaga

Septembris viibisid Sal-Saller ja Madiberg, kellel on samuti suur vanusevahe - 29 aastat, puhkusereisil, kus Smilersi ninamees otsustas lõpuks ka nende suhte „Instagrami ametlikuks“ teha ehk rokkar postitas pildi, kus ta pruudiga õrnusi jagab. Nad on suhtes alates 2020. aastast. Samas aastanumbris tuli avalikuks ka see, et Sal-Saller ja tema poja ema Berit lahutasid abielu.