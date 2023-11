FOTOD | „Imeline!“ Soome ajakiri ahhetab eestlanna Ly Jürgensoni ilu üle

„Klubikarjääri jooksul rahvusvahelise kuulsuse saavutanud mängija on kangekaelselt kinni hoidnud oma tähtsaimast õnneallikast eraelus - tema abikaasa Ly Jürgenson-Litmanen on Jari kõrval olnud juba 20 aastat,“ kirjutab Seiska artiklis, mis kannab pealkirja: „Fotod: nii imeline on Jari Litmaneni abikaasa Ly“.

Sel sügisel rääkis Jari samale väljaandele, et nad on abikaasaga usinad kohtingutel käiad ning õhtusöögid toovad nende igapäevaellu luksust ja koosolemist. Kui lapsed olid väiksemad, kuulusid Litmanenide perekonna plaanidesse ka spaapuhkused, kuid viimasel ajal ei pidavat need kalendrisse enam mahtuma. Siiski kinnitas Jari, et ka tema enda arvates on tähtis romantikat säilitada.

Jari ja Ly abielud on kestnud kaheksa aastat. Nende liit sõlmiti muinasjutulise pulmatseremoonia käigus Roomas 2015. aastal ning nende peres kasvavad hilisteismelised pojad, kes käivad jalgpalliväljakutel isa jälgedes. Vaatamata sellele, et Litmanen on pärit Soomest, on nad ennast sisse seadnud just Eestis.