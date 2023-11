FOTO | „Unelmate mees!“ Marilyn Kerro paiskas roosad dildod müüki

Veebilehel marilynkerro.ee reklaamitakse, et kõik huvilised saavad soetada endake jõulukarbi, mille nimetuseks on „Unelmate mees“, ning mille saab soetada 14,90€ eest. Kuigi pildilt võib tunduda, et tegemist ongi seksleluga, millel on kaasas ka tundmatu roosa kreem, siis kauba tutvustuse lugemisel selgub, et dildo-kujuline roosa asi on hoopis seep ning klaasikeses on küünal.