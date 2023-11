Alika paljastas üllatava põhjuse, miks ta pärast Eesti Laulu võitu pidudel ei taha käia

Nimelt selgitas noor lauljatar, et ta ei käi nii tihti pidudel kui tema eakaaslased ning põhjus peitubki just tema tuntuses. „Pärast Eesti Laulu finaali ma põhimõtteliselt peatasin väljas käimised üldse. Kui te näete mind väljas, siis teadke, et see on suht harv juhtum, et ma olen kusagil. Seal ei ole ju põhimõtteliselt võimalik end lõdvaks lasta,“ selgitas Alika.