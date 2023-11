BLOGI JA FOTOD | Tubli olid, Arhanna! Eesti jäi noorte Eurovisionil 15. kohale, võitis Prantsusmaa

Nagu ka tavalisel Eurovisioni, siis ka noortele mõeldud võistlusel selgus võitja nii televaatajate kui ka žürii häälte tulemusena. Eesti muusikaeksperdid said laupäeva õhtul kokku ning edastasid oma punktid peaproovi põhjal. Seekord koosnes žürii heliloojast ja produtsendist Sven Lõhmusest, Eurovisioonil Eestit esindanud Birgit Sarrapist, mitmete lauluvõistluste kogemusega Sissist ning täiskasvanud muusikute kõrval olid kaasatud ka Rebecca Toome ning Gustav Kõrvits. Rebecca näol on tegemist Koit Toome ja Kaia Triisa tütrega, Gustav Kõrvits on aga Eesti delegatsiooni juhi Laura Kõrvitsa ja raadiohääle Robert Kõrvitsa poeg.