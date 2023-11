HARULDANE FOTO | Bob Sageti ikooniline roll oleks jäänud olemata? Legendaarne „Lastega kodus“ seriaal filmiti alguses täiesti teiste näitlejatega

Nüüd on sarjas Stephanie’na üles astunud näitlejanna Jodie Sweetin ja „Lastega kodus“ seriaalis Kimmyt kehastanud Andrea Barber avaldanud seninägemata foto seriaali algusajast. Pilt pärineb ajast, mil filmiti sarja pilootosa, kuid mis sellisel kujul kunagi vaatajate ette ei jõudnud. Foto paljastab, et algselt oli sarjas legendaarse papsi Dannyna figureerinud Bob Sageti rolli võetud hoopiski John Posey. Samuti on näha esimest korda Tannerite pereema, kuid teda kehastanud näitlejanna nimi ei ole teada.