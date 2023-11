Eurolaul pöörati pea peale! Mart Normet avaldas, millise muutuse läbis Elina ja Stigi tuntud pala enne Eurovisioni lavale jõudmist

„Eesti Laulul katsetasime must-valget lavastust, et tuua välja „Goodbye to Yesterday“ klassikaline atmosfäär. Eurovisioni tsirkusesse ei söandanud siiski värvivaba pildiga minna. Lisasime põrandale pikad dramaatilised varjud ning eraldi tähelepanu pöörasime detailidele. Näiteks palusime appi Laine Mägi, et meie lavanumbri ainus lavaline liikumine, mil Elina kõnnib eeslavale, oleks kui tõeline noore daami kõnnak. Lisaks muidugi see pisar... Mõtlesime, et kui juba selline laul, siis vajutame ikka emotsioonid punasesse! Elina mängis pisara tõeliselt hästi välja,“ rääkis Normet armastatud laulust.

„Kohapeal oli tunda tugevat toetust just Austria enda meedia poolt. „Goodbye to Yesterday“ oli läbi terve järgneva suve Austria kõige kuumema raadiojaama Ö3 kõige enam soovitud laul. Aasta hiljem, kui Eesti Laulu juhtisid üle pika aja taas koos Märt Avandi ja Ott Sepp, siis ettevaatlikult uurisin Stigilt, kas see oleks temale kui autorile okei, kui me suurejoonelise Eesti Laulu avanumbriga pööraksime tema ilusa pala pea peale. Stig oli kohe nõus ja laulu kaasautor Vallo Kikasel palusime palast maksimaalselt maitsetu tümaka-versiooni teha. Sellele lisasime veel mitu kihti šõud peale: Tehnikaülikooli tantsutüdrukud, tsirkusetrupp ja pasunaid puhuvad paljad jõusaalipoisid. Mul on väga hea meel, et Stig ja Elina lubasid oma tõelise meistriteosega nõnda ringi käia. Eneseiroonia on ainult tugevatele,“ lausus Mart Normet veel.