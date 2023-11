Eesti filmil läheb hästi! „Savvusanna sõsarad“ pälvis järgmised kaks rahvusvahelise auhinna nominatsiooni

International Documentary Association ehk Rahvusvahelise Dokumentalistika Ühingu IDA auhind on üks olulistest USAs välja antavatest rahvusvahelistest dokumentalistika žanri auhindadest. Operaator Ants Tammik pälvis nominatsiooni parima operaatoritöö kategoorias. See on juba teine nominatsioon Ants Tammikule nädalapäevad tagasi pälvitud Cinema Eye Honors väljapaistva operaatoritöö nominatsiooni järel. Esimese nominatsiooni pälvisid „Savvusanna sõsarate“ monteerijad Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints, kes on nomineeritud parima montaaži kategoorias. Auhinnasaajad selguvad 12. detsembril.

Samaaegselt IDA auhinna nominatsioonide pälvimisega jõudis film möödunud reedel ekraanidele 63 kinos Saksamaal aga ka Islandil ning USA suurlinnades New Yorgi IFC Centeris ja Los Angelese kinos Laemmle Royal. 30. novembril algab „Savvusanna sõsarate“ kinolevi 46 kinos Hollandis ning lisaks Luksemburgis. „Savvusanna sõsarad“ jookseb Poolas 23 kinos ning on jätkuvalt kinokavades ka Suurbritannias, Leedus, Norras ja Tšehhi Vabariigis ning linastub filmifestivalidel üle kogu maailma. Detsembris ja uue aasta esimestel kuudel ootab filmi ees kinolevi veel 16 riigis.

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on see mitte ainult Eesti vaid üldse dokumentaalfilmi kohta väga suur nähtavus: „“Savvusanna sõsaratel“ on hetkel käsil väga intensiivne ja põnev aeg: Euroopas jõuab film samaaegselt erinevates riikides kinolevisse - nüüd ka kahes USA suurlinnas - ja paralleelselt rallime Oscari-rajal, mille teenäitajateks ja positiivseteks indikatsioonideks on kõik viimase kuu jooksul pälvitud nominatsioonid. Kõik toimub samaaegselt ning üks võimendab teist. Olen ka väga õnnelik, et praeguseks juba kõrgelt auhinnatud režissöör Anna Hintsi kõrval on jõudnud nominatsioonide ja tunnustuseni ka „Savvusanna sõsarate“ operaator, monteerijad ja helirežissöörid,“ rõõmustab Ostrat