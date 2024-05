Reet Linna: ma pole mitte kunagi enda upitamiseks isa kuulsust ära kasutanud. Ainuke kord, kui läksin liimile, oli...

Kui Reet Eesti Raadio meeskvarteti lugude peale mõtleb, siis tema jaoks on imelised eelkõige „Sügisesed lehed“ ja „Romantika“. Ja kui ta oma isa pilliga ette kujutab, siis hoolimata sellest, et Arved Haug mängis mitmeid instrumente – saksofoni, kontrabassi, löökpille, klaverit, akordionit, kitarri –, on ta Reeda meenutustes alati ühe konkreetse pilliga. „Kui isa silme ette kangastub, siis minu jaoks oli ta saksofonist – mäletan seda suurt pillikasti meie kodus. Pilli, mis nii hästi tema olemusega sobis.“

Reet Linna ütleb, et kuna tema jaoks oli see kõik loomulik lapsepõlve osa, siis ega ta kvarteti suurt populaarsust toona millegi erakordsena tajunudki. „Kui olin noor tüdruk, oli kvartett tõeliselt tuntuks saamas, sest esimesed hitid juba sündisid. „Hõissa, pulmad!“ ja „Sepa jutustus“ kõlasid näiteks raadios. Telekas tuli meie koju väga hilja, mistõttu seda helesinise ekraani fenomeni ma tollest ajast ei mäletagi,“ räägib naine.

Arved Haugi peeti omal ajal üheks Tallinna ilusamaks meheks ja Reet tunnistab, et eks tema lõbusa meelega isa elu kuuekümnendatel üks lust ja lillepidu oligi. „Ja tõesti, ka muusikas sobisid talle need lustakad ja lõbusamad lood paremini. Sel ajajärgul oli elu ju suhteliselt muretu, ka muusikute jaoks.“

Muide, just isa võttis mind esimest korda kaasa džässiklubisse, kus ta ise mingis pundis mängis. See oli väga tore elamus! Lapsena olin mina tema lemmik, hilisemas elus klappis ta paremini minu õe Evega,“ tõdeb Reet.

Milliseid laule Arved kvarteti repertuaarist ise kõige rohkem armastas, ei oska Reet kaljukindlalt pakkuda, aga talle meeldib mõelda, et need olid sellised lõbusamad lood, nagu „Tihemetsa Tiina“ või „Imeilus suvepäev“.

Laul „Rohelised niidud“ sai Reeda jaoks hoopis uue tähenduse, kui tema isa igaviku teele läks. „Seni oli see ilus armastuslaul, mis ilmselt kõigile naistele meeldis. Ja ühtäkki muutus see kvartetipoiste ärasaatmise lauluks. Isa lahkus sellest nelikust esimesena ja just sellega saadeti ta ära. Kes selle mõtte peale tuli, ma ei teagi. Edaspidi mängiti seda ka nii Eri, Uno kui ka Kalju matustel.“

Naise lemmiklaul Valgre sulest ja isa esituses on siiani „Ma olen liig halb“. „Väga tundeline ja ilus, samas laulmiseks üsna keeruline lugu. Meie emal oli alati pisar silmas, kui see laul raadiost tuli. Ja seda ka pärast väga ammust lahkuminekut.“

Üks neist on „Joogilaul“ („Ma võtan viina“). Kuna isa ehk meie jaoks papa Arvi klaasi ei sülitanud ja eriti vanemas eas armastas ta ka konjakit tripsutada, rääkis see justkui tema enda elust,“ ütleb Reet.

„Mina oma silmaga pole seda geeniust kunagi näinud, aga muusika, mis temast maha jäi, on klassika. Isa lindistas kaks tema laulu ja mõlema puhul tundub mulle, et neil on seos isaga.

„Ei julge öelda, et ma liiga palju isa peale mõelnud olen,“ on Reet mõtlik. „Nüüd, kui etendus on tulemas, meenuvad tõesti erinevad ajad ja erinevad eluetapid. Kõige ilusamad mälestused isast on mul siiski lapsepõlvest, kui ta mind suvel Pärnusse kaasa võttis. Mäletan päikeselisi hommikuid ja maasikaid vahukoorega. Või kuidas ta mind Pirita restos noa ja kahvliga pannkooke sööma õpetas.“

Kui Reeda vanemad enam koos ei olnud, läksid pikaks ajaks lahku ka Reeda ja tema isa rajad. „Kaks kivi kokku ei sobinud. Mina olin oma ema kaitsekilp ja väga põhimõtteline peresuhetes. Aga kui sündis minu ja Ivo ( Ivo Linna – toim) poeg Robert , tärkas isas ilmselt soov panna see ilus sündmus muusikasse. Aeg oli ka just selline, et pateetiline rahulaul tõi ühele heliloojale populaarsust ainult juurde. Tegelikult oli ta siis juba eelnevalt meile Ivoga kirjutanud ka mõned duetid ja käsi oli soe. Meie jaoks oli see „Rahu hällilaulu“ sündimine ootamatu, natuke isegi veider.“ Aga publikule pala meeldis ja nii jõudis Robert Linnale pühendatud laul isegi laulupeole.

Reet on küll juba aastakümneid telerahva silme ees olnud, kuid isa teeneks ta püünele pääsemist siiski ei pea. „Ma pole mitte kunagi enda upitamiseks isa kuulsust ära kasutanud. See ainuke kord, kui läksin liimile, oli katse minna ansamblisse Laine. Isa oli siis Filharmoonias estraadiosakonna juhataja ja ta ise kutsus. Läksin, aga lasin sealt ruttu jalga, sest ma ei sobinud sellesse seltskonda üldse – kollektiiv oli juba välja kujunenud ja minusugune keskkooli lõpetanud plikatirts ei sobitunud nende naiste hulka kuidagi.“

Reet ütleb, et loomulikult meeldis tema isale igapäevaelus seltskonna keskmes olla. „Nalju tuli siis vasakult ja paremalt. Minu mälestustes ongi, et hilisemas elus oli ta kergelt napsitanud, alati rõõmsameelne ja lõbus mees.“

See, et Kalle Sepp on tänu muusikalisele lavastusele nüüd justkui tema isa, tundub Reedale veidi kummaline küll. „Ei tunne Kallet väga hästi, aga lavasarm ja edev loomus – need klapivad! Paps oli just samasugune – rahva ees alati naeratus näol.“

Reet loodab südamest, et „Rohelised Niidud“ saab uue hingamise. „Et see saab olema üks heatujuline muusikal suurepäraste muusikute elust!“

Sarm ja muusika

Eesti Raadio meeskvarteti fenomen on lavastuses „Rohelised niidud“ Arved Haugi kehastava Kalle Sepa jaoks neliku sarm ja muusika. „Olles ise pikalt meeskooris laulnud, tean hästi, et kui mehed ülikonnad selga panevad ja ilusasti laulavad, ei jää saalis ainsamgi neid ükskõikseks. Peale selle, et nad olid kõik fantastilised muusikud, olid nad ise ka selle kvarteti suurimad fännid. Nad harjutasid kõvasti ja veetsid stuudios väga palju aega, et anda lugudele viimane lihv.“

Kui Kallet lavastusse „Rohelised niidud“ kutsuti, oli ta kohe nõus. „Roll tuli muidugi hiljem, kui kutse lavastuses osaleda, aga kui saab mängida ühte peaosalist, siis on mul ainult hea meel ja suur au,“ on muusik sellega, kuidas asjad rollide jagamisel kulgesid, väga rahul.

Kui mehed ülikonnad selga panevad ja ilusasti laulavad, ei jää saalis ainsamgi neid ükskõikseks.

Kalle oli kohe valmis Arvedi rolli enda kanda võtma, hoolimata sellest, et Arved Haug on bass, aga Kalle ise bariton. Ta tunnistab, et nii madalaid noote pole kindlasti kerge kätte saada, aga õnneks on veel aega harjutada. „Arved Haug oli haritud muusik ja helilooja, mängis palju erinevaid pille ning meie sarnasuseks on armastus muusika vastu. Aga ütlen ausalt: kingad on päris suured!“ Pean uuesti üle vaatama filmi „Juhuslik kohtumine“, sealt saan kindlasti häid nõkse, mis aitavad rolli kujundada,“ leiab Kalle. Talle on öeldud, et välimus on tal Arvediga sarnane küll.