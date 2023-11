Milles asi? Junior Eurovisioni võitnud prantslased mõlgutavad mõtteid korraldusõigusest loobumisest

Seda, et mõni riik võidaks kaks järjestikust Eurovisioni, pole juhtunud alates 90ndate algusest, kui Iirimaa triumfeeris kolmel järjestikusel võistlusel. Toona ei sekkunud ei Iirimaa enda ringhääling ega ka EBU ning Eurovision toimuski kolmel järjestikusel aastal seal. Noortele mõeldud võistlusel leidis selline olukord aset alles mõni aeg tagasi, kui Poola triumfeeris nii 2019. kui ka 2020. aastal. Ka toona ei sekkutud ning lasti poolakatel korraldada.

Prantsusmaa jaoks oli eilne võit juba kolmas ning kui varem on nende rahvusringhääling koheselt teatanud, et nad võtavad korraldamise enda peale, siis sel korral nad nii ambitsioonikad pole. Nende juhi Stéphane Sitbon-Gomeze poolt antud kommentaarist võib lugeda välja seda, et nende loobumise taga ei oleks ainult EBU ametnikud, vaid nad ise ei ole sellest mõttest ekstaasis.