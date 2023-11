Kas kaks maailmakuulsat staari on tülli pööranud? Taylor Swift ei ilmunud Beyonce kontsertfilmi esitlusele

Beyonce on oma kontsertturneest valminud filmi ise lavastanud ja see kannab sama nime, mis tema 2022. aastal ilmavalgust näinud album „Renaissance“. Laupäeval Beverly Hillsis Samuel Goldwyni teatris toimunud esitlusel oli kohal tõeline staaride paraad, kuid enim tekitas küsimusi Taylor Swifti puudumine. Seda eelkõige seetõttu, et kui möödunud kuul esilinastus Swifti kontsertturneest „Eras“ valminud film, oli Beyonce seal kohal, vahendab Daily Mail.

Miks siis Taylor Beyonce kontserdist valminud filmi esitlusel kohal polnud? Kas kaks maailmakuulsat staari on tülli pööranud? Tegelikult on olukorrale lihtne ja loogiline seletus. Taylor on oma turneega parasjagu Brasiilias ja Beyonce filmi linastuse päeval andis ta kontserdi Sao Paulos.

Taylor on juba viimased kuu aega tuuritanud Lõuna-Ameerikas ja tiheda esinemisgraafiku tõttu pidi ta vahele jätma ka näiteks tänupühade tähistamise oma pere ja uue kallima Travis Kelce’iga.

Hoolimata sellest, et Taylor Beyonce filmi esitlusele ei jõudnud, oli armastatud laulja oma turneefilmi esitluse tõelise staarina. Kolme lapse ema, keda me oleme harjunud nägema karamellikarva juustega, mis tema sooja nahatooniga on alati kokku sobinud, otsustas nüüd valida ühe külmema värvi. Kuna esilinastuse teemaks oli hõbe, siis tuli ka Beyonce kohale hõbedase Versace õhtukleidiga ning tema juuksed olid selleks õhtuks hõbeblondid.