Jüri Homenja lavastas häälesaate osalejaga nõunikke kahtlema pannud foto. Muusik: jäin ka ise uskuma, et tegemist on lauljaga

Viimases „Ma näen su häält“ saates oli üheks tundmatuks Kiirabiõde, kes jõudis saates koduvideote vooruni. Videos rääkis ta, et töötab Pärnu kiirabis juba seitse aastat ja otsustas meditsiini õppida, kuna talle meeldib inimesi aidata. Enne meditsiinivaldkonda suundumist oli Kiirabiõe elus tähtsal kohal laulmine ja lapsena oli ta veetnud iga võimaliku hetke laval. Samuti rääkis Kiirabiõde saates, et hetkel tegeleb ta laulmisega vaid hobikorras. Päris lavalaudadelt eemal ta siiski ei ole. „Käin esinemas oma vana tuttava Homenjaga ning esineme väikestel erapidudel, pulmades ning laulame seal ilusaid eestikeelseid laule,“ sõnas Kiirabiõde oma koduvideos ning samal ajal ilmus ekraanile pilt, kus tema ja Jüri Homenja tõepoolest koos musitseerivad.

Nõunikud Andrei Zevakin, Evelin Võigemast, Grete Kuld, Franz Malmsten ja külalisnõunik Mihkel Mattisen jäid aga pärast Kiirabiõe koduvideo vaatamist skeptiliseks. „See Homenja jutt oli natukene kahtlane äkki,“ sõnas Mattisen pärast video nägemist. „Samas äkki käivad [esinemas],“ sõnas ta ja lisas, et video tekitas temas segadust. Zevakin sõnas, et kiirabijuttu ta uskus, aga Homenjaga seost mitte. „Äkki käis vana tuttava Homenja juures kontserdil,“ pakkus ta ja lisas, et äkki tegi Kiirabiõde lihtsalt Homenjaga ühe klõpsu pärast üht muusiku kontserti. Pärast video nägemist oli ta aga kindel, et Kiirabiõde ei laula. Võigemast oli vastupidisel arvamusel - kui kiirabis töötamise osa ta uskus, siis Homenjaga foto tituleeris ta saates „imelikuks klõpsuks“. „Minu meelest Homenja oli jumala loogiline selle loo puhul. Jumala hea pilt oli ja uskusin seda situatsiooni seal,“ sõnas aga Malmsten.