Suur-Hamari ja Riihilahti tegid finaalsaates ajalugu, sest vabastiilis esinedes kaasasid nad oma kavasse kaks ratastoolitantsijat. Kuna Suur-Hamaril amputeeriti 2009. aastal pärast mootorrattaõnnetust altpoolt põlve vasak jalg ja temast sai parasportlane, tahtsid nad näidata, et tantsida võivad kõik. Pärast nende kava lõppu tõusis saalitäis rahvast püsti, et aplodeerida, ja paljudel olid pisarad silmis. Ka Suur-Hamari tunnistas kohtunike skoore oodates, et puhkeb nutma.