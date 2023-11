Weekend festivali radikaalne muutus: alaealised enam sisse ei pääse!

Weekend festivali turundusjuht Atro Anttila põhjendas vanusepiirangut sellega, et alaealiste festivalikülastajate arv on aastatega vähenenud - vaid umbes kaks protsenti 2023. aastal külastanutest olid alaealised, vahendab Iltalehti.

Festival oli oma algusaastatel noorte seas aga väga populaarne. Muuhulgas on Soome meedia aastate vältel korduvalt teatanud, et politsei on Weekend festivali alaealistelt külastajatelt alkoholi ja narkootikume konfiskeerinud.