LIIGUTAVAD KAADRID | Bruce Willise tütar näitas, kuidas hapra tervisega isa temaga suhelda proovib

Selle aasta alguses sai Bruce Willise perekond ootamatu hoobi, kui selgus, et maailmakuulsal näitlejal on frontotemporaalne dementsus. Alates diagnoosi teadasaamisest on Willise perekond küll avameelselt näitleja haigusest rääkinud, ent pilte ja videosid Willisest on pigem tagasihoidlikult jagatud.