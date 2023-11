Tõelised jõulufännid! Luisa ja Taavi Rõivas paljastasid, mitu kuuske neil majas on

Ka sel aastal sai nende kodu jõulurüüsse juba novembri keskpaigas ning Luisa sõnul kirjutas isegi moekunstnik Aldo Järvsoo talle, et kas natuke vara selliseks asjaks ei ole. „Üldiselt sõbrad teavad ja sõbrad teevad ka minu kallal nalja. Nad on alati novembris oodanud seda reelsi või pilti, et kuna ma selle kuuse püsti panen, et siis nad julgevad enda oma ka kaunistama hakata,“ naeris Luisa saatele „Ringvaade“ antud intervjuus, kus ta televaatajatele oma jõuluehtes kodu näitas.

„Me ostsime sel aastal pisut suurema uue kuuse ning seetõttu on sel aastal majas kokku kolm kuuske. Üks on hästi pisikene kunstkuusk, siis on natukene suurem kunstkuusk ja siis on see kõige suurem, mis on mu selja taga,“ selgitas Luisa, kes tunnistas, et igal aastal ostetakse ka mõned jõuluehted juurde.