Sportlasel tekkis koheselt soov neid kodumaale kaasa võtta, kuid ta mõistis, et see oleks äärmisel keeruline kui mitte lausa võimatu. Viimasel reisipäeval nägi ta aga oma silmaga, kuidas kohalikud mehed ühte tänavakoera füüsiliselt väärkohtlesid. „See oli häirekell, mis mul käima läks, et neid koerakesi ei saa ikkagi sinna jätta,“ meenutas Sildaru oma mõtteid. Samuti oli ta kuulnud jutte, et sama koeraema eelmisel aastal sündinud kutsikad mürgitati.